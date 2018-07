Massa de ar polar derruba temperatura em São Paulo Uma massa de ar polar que avançou a partir do sul do País sobre São Paulo derrubou as temperaturas na madrugada de hoje. Na capital paulista, os termômetros oscilavam em torno de 10ºC por volta das 9 horas, 2ºC abaixo da média de junho, que é de 12,4ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A temperatura máxima, à tarde, não deve ultrapassar os 17°C. Porém, alerta o CGE, em razão dos ventos, a sensação térmica será de temperatura mais baixa. À noite, o frio deve aumentar. A madrugada de amanhã deverá ser ainda mais fria que a de hoje, com os termômetros oscilando entre 7°C e 8°C. Conforme o CGE, não há, por enquanto, previsão de chuva para esta semana em São Paulo. Na quarta-feira, o calor deverá retornar à cidade, mas as temperaturas vão subir gradativamente. O inverno começará em todo o País na sexta-feira, às 20h59min.