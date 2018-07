Massa de ar polar pode derrubar temperatura no Sul Uma massa de ar polar deve chegar aos Estados do Sul entre a noite de terça-feira (25) e a madrugada de quarta-feira podendo provocar até queda de neve na serra do nordeste do Rio Grande do Sul e o planalto sul de Santa Catarina, segundo aviso especial emitido nesta segunda-feira (24) pelo 8º Distrito de Meteorologia gaúcho.