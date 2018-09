Massa de ar polar provoca nevada de 20 minutos no RS A chegada de uma massa de ar polar provocou a ocorrência de geadas e até de uma nevada no Rio Grande do Sul, hoje. Os registros do 8º Distrito de Meteorologia indicaram que houve neve fraca em São José dos Ausentes, onde a temperatura mínima chegou a - 0,1º C. Moradores da cidade serrana, localizada na divisa com Santa Catarina, contaram que o fenômeno durou certa de 20 minutos e terminou por volta das 8 horas. As geadas ocorreram na metade sul e no oeste do Estado, onde o céu estava limpo, e foram fracas em Santa Maria e Bagé, moderadas em Encruzilhada do Sul e Santana do Livramento, e fortes em Uruguaiana, Cruz Alta e São Luiz Gonzaga. A temperatura mínima da madrugada foi de -1,4ºC em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Os serviços de meteorologia indicam que o frio será ainda mais intenso neste sábado e prosseguirá pelo menos até domingo. Como a umidade ficará baixa, não há mais perspectiva de neve para os próximos dias. Permanece a previsão de geadas fortes nos três Estados do Sul, exceto nas regiões litorâneas.