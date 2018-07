Massa de ar polar provoca neve no Rio Grande do Sul

O sul do Rio Grande do Sul foi surpreendido por nevadas, raras na região, na tarde desta sexta-feira, 5. Segundo a MetSul Meteorologia, o fenômeno foi provocado pelo encontro de uma massa de ar polar, seco, mas extremamente frio, com a umidade jogada do Oceano Atlântico para o continente por um sistema de baixa pressão e a circulação de ar úmido vindo do norte da Argentina e do Paraguai. Veja também: Tempo seco aumenta a busca por hospitais em São Paulo População de Pinheiro Machado fez boneco de neve numa praça da cidade Foto: Luiz Eduardo Carpe/Agência RBS Nos municípios de Pinheiro Machado, Canguçu e Piratini os flocos se acumularam sobre telhados, carros, ruas e campos. O fenômeno também ocorreu em Aceguá, Bagé e Santana do Livramento, onde os flocos, menores, caíram misturados à chuva, se desmanchando ao chegar ao chão. A temperatura baixou para 2,2ºC durante a tarde em Pelotas e Canguçu, mas como as rajadas de vento atingiram 40 quilômetros por hora, a sensação térmica chegou a -7ºC. A analise da MetSul indica que o avanço da frente fria para o norte será lenta. "Há perspectiva de neve na serra gaúcha nas madrugadas de amanhã e domingo", acredita o meteorologista Eugênio Hackbart. No sul do Estado, no entanto, a tendência é de o céu limpar ao longo do sábado.