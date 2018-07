Massa de ar polar provoca precipitação de neve em SC

Na subida da serra, cerca de 70 quilômetros de Florianópolis, a Polícia Rodoviária Federal interditou o tráfego da BR-282 por volta das 21 horas de ontem para que fossem evitados acidentes, devido ao acúmulo de neve na estrada que passa pelos municípios de Rancho Queimado, Angelina e Alfredo Wagner.

A neve surpreendeu os moradores de Rio do Sul, maior cidade do alto vale do rio Itajaí. Blumenau, na localidade do morro do cachorro, também aparece com registro de queda de neve. Pelo menos nos últimos 30 anos não há registro do fenômeno na cidade. A neve também foi registrado em São Bento do Sul e Mafra, no planalto norte. São Joaquim, no planalto sul, considerada a cidade mais fria do Brasil - a 1.376 metros acima do nível do mar - teve seus termômetros marcando -4ºC na manhã desta terça, porém sem registro de neve. A mínima prevista para hoje na cidade é de -8ºC e a máxima de 2ºC. Esta madrugada, Florianópolis registrou 3ºC. A máxima não vai ultrapassar os 12ºC.

Segundo os meteorologistas da Epagri/Ciram, principal órgão de acompanhamento climático do Estado, a partir de hoje, o centro da onda de ar polar que se aproxima de Santa Catarina vai empurrar a umidade para a direção do oceano. Com isso, a possibilidade de queda de neve é remota para os próximos dias. Mesmo com abertura de sol, as temperaturas serão ainda mais baixas até quinta-feira, 25, favorecendo o predomínio de intensa geada durante as madrugadas e ao amanhecer.