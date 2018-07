Massa de ar quente provoca pancadas de chuva no Brasil O domingo será com pancadas de chuva em grande parte do Brasil, por causa de uma massa de ar quente que encobre o País. As chuvas podem ser mais fortes na Região Norte, áreas do Centro-Oeste, Maranhão, Piauí, centro-sul e leste do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, centro-sul de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, centro-oeste de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), em algumas localidades as chuvas virão acompanhadas de raios e rajadas de vento.