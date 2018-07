Massa de ar seco deixa céu claro em parte do País Uma massa de ar seco deixará o céu claro em grande parte do Brasil, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). No norte do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul, haverá muitas nuvens e chuva a qualquer momento. Na faixa norte do País, haverá nebulosidade variável e pancadas de chuva isoladas e localmente fortes. Do sudeste de Minas Gerais ao Pernambuco, o dia ficará nublado.