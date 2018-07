Massa de ar seco deixa tempo aberto na cidade de SP

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as temperaturas sobem gradativamente no fim de semana garantindo dias ensolarados, com poucas nuvens. Entretanto, nas madrugadas e ao amanhecer a sensação ainda é de frio, característica bem própria da estação. As temperaturas mínimas oscilam em torno dos 12ºC, enquanto as máximas ficam próximas dos 25ºC.

No restante do País, uma frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul, sendo que no sul gaúcho haverá muitas nuvens e chuva. No noroeste deste Estado, oeste de Santa Catarina e do Paraná poderão ocorrer temporais localizados.

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), o dia será de muitas nuvens com chuva entre o litoral de Alagoas e do Rio Grande do Norte. Também no litoral e leste de Pernambuco e da Paraíba haverá chuvas, que poderão ter acumulados significativos. O dia ficará nublado no oeste da Bahia, leste de Minas Gerais e no Espírito Santo. Na faixa norte do País e no oeste da Região Norte o sol aparece entre nebulosidade variável com pancadas de chuva, localmente forte. Nas demais áreas do País, o dia será ensolarado, com temperatura mínima em queda nas áreas de serra do Sul e do Sudeste.