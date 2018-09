Massa de ar seco deixa tempo firme na capital paulista A manhã de hoje em São Paulo começou com céu claro e sem nuvens, o que deve se manter durante todo o dia, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O dia será ensolarado, devido à influência de uma massa de ar seco que deixa o tempo firme na capital paulista até quinta-feira, quando uma frente fria chega à região. Hoje, a mínima foi de 16ºC no Campo de Marte e a máxima deve oscilar em torno dos 27ºC, segundo previsão do CGE.