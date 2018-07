Massa pára a 3 voltas do fim, e Kovalainen vence na Hungria O finlandês Heikki Kovalainen celebrou sua primeira vitória na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Hungria, depois que a Ferrari do brasileiro Felipe Massa sofreu uma pane quando ele liderava a corrida a três voltas do fim. Kovalainen, da McLaren, lucrou com o azar de Massa para terminar à frente do alemão Timo Glock, piloto da Toyota e também debutante em pódiuns. O companheiro de Massa na Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen, terminou em terceiro. O britânico Lewis Hamilton manteve-se na liderança do campeonato, apesar de ter tido um pneu dianteiro furado na metade da corrida. Ele terminou em quinto, atrás do bicampeão mundial Fernando Alonso, da Renault. Nelsinho Piquet, companheiro do espanhol, chegou em sexto. Hamilton, da McLaren, manteve-se na ponta do campeonato, com cinco pontos de vantagem sobre o agora vice-líder Raikkonen. Massa caiu para a terceira posição, oito pontos atrás do britânico.