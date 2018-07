Massa pára a 3 voltas do fim e Kovalainen vence na Hungria Heikki Kovalainen comemorou sua primeira e surpreendente vitória no Grande Prêmio da Hungria neste domingo graças à quebra do motor da Ferrari de Felipe Massa, que liderava a três voltas do final. O finlandês Kovalainen capitalizou a má sorte do brasileiro e terminou na frente da Toyota do alemão Timo Glock, debutante no pódio, e do companheiro de equipe de Massa, o também finlandês Kimi Raikkonen. Lewis Hamilton, da McLaren, continua no topo da tabela apesar de um pneu furado pouco depois da metade da prova ter causado a chegada na quinta colocação, atrás do ex-companheiro de equipe da Renault, o bicampeão espanhol Fernando Alonso. O britânico Hamilton agora tem uma vantagem de cinco pontos sobre Raikkonen no campeonato, com Massa caindo para a terceira colocação, três pontos abaixo. "Claro que lamento um pouco por Felipe, porque o mesmo aconteceu comigo algumas vezes este ano", disse Kovalainen. "Mas estou muito feliz hoje, claro, depois de passar por tantas dificuldades com minha equipe." "Massa e Lewis foram muito rápidos hoje, mas depois da metade as coisas melhoraram para mim. Eu simplesmente tentei pressionar Massa no final e fazer alguma coisa acontecer, e de fato aconteceu, aparentemente uma falha mecânica." Massa parecia prestes a recuperar a liderança do campeonato depois da largada surpreendente. Largando em terceiro, o brasileiro aproveitou a primeira curva para disparar adiante de seus dois adversários da McLaren e abrir uma dianteira segura. Diante da quase impossibilidade de ultrapassagens no serpenteante circuito húngaro, Massa viu sua vantagem crescer quando Hamilton saiu da pista na 41a volta e se arrastou aos boxes com o pneu esquerdo dianteiro furado. O brasileiro em seguida sofreu um problema muito mais grave quando o motor fundiu diante da grande arquibancada, faltando três voltas para o final e permitindo a Kovalainen arrebatar a inesperada vitória. Nelsinho Piquet, da Renault, obteve a sexta colocação e o italiano Jarno Trulli subiu da nona para a sétima colocação, completando um ótimo final de semana para a Toyota. A BMW Sauber sofreu uma decepção, pois seu primeiro piloto, Robert Kubica, despencou da quarta posição no grid de largada para o oitavo lugar, mesmo assim obtendo um ponto.