Massa será a surpresa do final de temporada, diz Ferrari

Massa abandonou o GP do Japão, neste domingo, após bater na primeira volta, e agora está matematicamente fora da briga pelo campeonato, com 92 pontos atrás do líder Mark Webber, da Red Bull.

Seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial com a Renault, está em segundo na classificação geral e apenas 14 pontos atrás do australiano. Espera-se que Massa o ajude a conquistar o título.

"Nós sabemos que nesta prova a Red Bull era praticamente impossível de se bater, mas trouxemos para casa o melhor resultado possível com Fernando, que continua firmemente na briga pelo título", declarou Montezemolo ao site oficial da Ferrari (www.ferrari.com).

"O time trabalhou bem, com comprometimento e concentração."

"Sinto pelo Felipe, que não teve sorte neste final de semana. Tenho certeza de que ele será a surpresa das três próximas corridas da temporada", acrescentou ele.

"Depois desse dia ruim, ele estará desesperado para reagir e faremos tudo para dar a ele a possibilidade de vencer."

Massa, que estava no centro da confusão envolvendo a Ferrari em julho, quando recebeu ordem da equipe para deixar Alonso ultrapassá-lo e vencer o GP da Alemanha, bateu com o italiano Vitantonio Liuzzi, da Force India, no que os fiscais em Suzuka mais tarde decidiram ser apenas um incidente de corrida.

O brasileiro deixou sua frustração clara ao final, com seu abandono vindo logo depois do difícil GP de Cingapura, quando ele terminou em oitavo após ter problemas no treino classificatório que o deixaram no final do grid.

"Ainda temos três corridas, não sabemos o que vai acontecer na Coreia, que é um circuito completamente novo. Muitas coisas podem acontecer", afirmou ele.

"Sou um piloto, sempre dirijo pela melhor posição. Sei que não posso brigar pelo campeonato, mas, de qualquer maneira, irei tentar o meu melhor", acrescentou Massa.