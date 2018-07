Massa testará carro novo da Ferrari antes de Alonso

A Ferrari disse em seu site (www.ferrari.com) que Massa, cuja vaga na equipe esteve incerta na maior parte da temporada passada até o acordo de renovação por um ano, estará no carro no primeiro teste de pré-temporada, em Jerez, de 5 a 7 de fevereiro.

O piloto de desenvolvimento Pedro De la Rosa, que participou do campeonato de 2012 pela agora extinta HRT e vai realizar a maior parte do trabalho de simulador neste ano, deverá fazer sua estreia pela Ferrari no último dia.

Alonso, bicampeão mundial que disputou o título do ano passado até a última corrida com o tricampeão Sebastian Vettel, fará seu teste em Barcelona, o segundo de três eventos previstos na pré-temporada.

O espanhol participará dos testes por três dos quatro dias, e Massa ficará com o último dia. Eles vão se alternar no último teste, também em Barcelona, de 28 de fevereiro a 3 de março.

O novo carro da Ferrari será apresentado na fábrica de Maranello, dia 1o de fevereiro.

