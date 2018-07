Massacre na Síria e acusação contra Lula são destaques

SÃO PAULO - Neste domingo, 27, o show gratuito da banda Franz Ferdinand em São Paulo provocou tumulto no Parque da Independência. A Polícia Militar usou bombas de efeito moral sobre fãs que tentavam entrar no evento. Três dos principais candidatos do Egito entraram com recursos para a recontagem de votos do primeiro turno da eleição, acusada de fraude, neste domingo. Confira abaixo as principais notícias deste final de semana.

1 - A ONU condenou "nos mais firmes termos", neste domingo, 27, o massacre acontecido na cidade de Hula, na Síria, na noite de sexta-feira, 25. Segundo o chefe dos observadores da organização no país, 108 pessoas morreram e cerca de 300 ficaram feridas. Ainda não há confirmação de que o governo sírio esteja envolvido nas mortes. Leia mais sobre o massacre na Síria.

2 - O show gratuito da banda Franz Ferdinand em São Paulo provocou tumulto no Parque da Independência neste domingo, 27. A Polícia Militar usou bombas de efeito moral para controlar o público que tentou furar a longa fila. A apresentação da banda pelo 16.º Cultura Inglesa Festival, no entanto, foi fulminante e agradou ao público que conseguiu entrar no parque. Leia mais sobre o show de Franz Ferdinand em São Paulo.

3 - O Grêmio venceu o Palmeiras neste domingo, 27, por 1 a 0, na segunda rodada do Brasileirão. O Corinthians também perdeu o jogo contra o Atlético MG, em Belo Horizonte, por 1 a 0. Jogando em casa, o São Paulo fez 1 a 0 contra o Bahia e venceu o primeiro jogo no campeonato. Já o Botafogo derrotou o Coritiba por 3 a 2 no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, e está entre os primeiros colocados da tabela. Leia mais sobre a segunda rodada do Brasileirão.

4 - A OAB rebateu críticas ao advogado Márcio Thomaz Bastos, que defende Carlinhos Cachoeira, neste domingo, 27. Segundo nota oficial divulgada pela entidade, "O advogado não pode ter sua figura confundida com a de seu cliente, não deve ser hostilizado pela opinião pública e pelas autoridades policiais ou judiciárias ou sofrer linchamento moral por parcela da mídia". Leia mais sobre a defesa da OAB.

5 - O PSDB prepara medidas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é acusado de pressionar o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a adiar o julgamento do processo do mensalão. Lula teria oferecido blindagem a Mendes na CPI do Cachoeira, de maioria governista, em troca de apoio numa suposta operação do PT para adiar o julgamento do mensalão para 2013. Leia mais sobre a tentativa de Lula de barrar o julgamento do mensalão.

6 - Três dos principais candidatos para as eleições presidenciais do Egito entraram com pedido de recurso para recontagem de votos na comissão eleitoral do país neste domingo, 27, alegando a ocorrência de fraudes durante o primeiro turno. Resultados preliminares da eleição realizada na semana passada indicaram o candidato do partido da Fraternidade Islâmica, Mohammed Morsi e o último primeiro ministro de Hosni Mubarak, Ahmed Shafiq, como os dois candidatos escolhidos para o segundo turno das eleições, marcadas para os dias 16 e 17 de junho. Leia mais sobre as eleições no Egito.

7 - O filme Amour, dirigido pelo austríaco Michael Haneke, conquistou neste domingo, 27, a Palma de Ouro do 65º Festival de Cannes. Esta é a segunda conquista de Haneke, que também venceu em 2009 com A Fita Branca. Confira a lista de vencedores do Festival de Cannes.

8 - Os Ministérios do governo têm negado informações, dez dias depois de a Lei de Acesso à Informação entrar em vigor, sancionada por Dilma Roussef. Dos 189 pedidos feitos pelo Estado por acesso a informações das pastas, apenas 24 foram respondidos, e cinco foram negados. Parte das respostas está incompleta e três estão em grau de recurso. Leia mais sobre o estado da Lei de Acesso à Informação.

9 - A seleção brasileira venceu, neste sábado, 27, a Dinamarca por 3 a 1 em Hamburgo, na Alemanha. Com a equipe cheia de garotos e sem Neymar, o time teve uma atuação convincente e aliviou um pouco a pressão sobre o técnico Mano Menezes, que se prepara para enfrentar a Olimpíada de Londres. Leia mais sobre a vitória da seleção brasileira.

10 - Os irmãos Davi e Jônatas irão participar do Campus Party americana após vencerem um concurso na edição brasileira do evento. O currículo deles, no entanto, é mais modesto do que o da maioria dos "nerds" do evento. Eles abandonaram a escola antes de concluir o ensino fundamental, foram educados pelos pais, em casa, e não pensam em cursar faculdade. Leia mais sobre os irmãos que ganham prêmios sem educação formal.