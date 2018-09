Massagem cardíaca deve ser priorizada em socorro a vítimas

A respiração boca a boca ficou definitivamente em segundo plano nas novas diretrizes mundiais para socorro a vítimas de parada cardiorrespiratória.

Segundo documento divulgado na última segunda-feira pela American Heart Association, válido também no Brasil, a massagem cardíaca deve ser priorizada, especialmente quando quem estiver prestando socorro não tiver treinamento.

A orientação havia sido adiantada em novembro de 2009, na reunião da Aliança Internacional dos Comitês de Ressuscitação (Ilcor, na sigla em inglês) e só não é válida se a vítima for criança ou em casos de afogamentos e acidentes, quando é a falta de oxigenação que leva à parada cardíaca.

"As novas diretrizes simplificam ainda mais o atendimento", explica o cardiologista Sérgio Timerman, diretor do Laboratório de Treinamento e Simulação em Emergências Cardiovasculares do Instituto do Coração de São Paulo.

"Ao perceber que a vítima está inconsciente e não respira, o indicado é chamar socorro especializado e iniciar imediatamente as compressões."

Devem ser feitas cem compressões por minuto, com profundidade exata de 5 centímetros, para adultos e crianças, e 4 para bebês.

"Basta traçar uma linha imaginária entre os mamilos para localizar o lugar certo. É importante colocar o paciente sobre uma superfície dura." No caso de socorristas treinados, o boca a boca é opcional.