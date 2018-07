MasterCard visa mercado de pagamentos móveis com 'carteira digital' A MasterCard apresentou seus planos para dominar o mercado de pagamentos móveis na segunda-feira, com uma "carteira virtual" que permite que os clientes armazenem detalhes pessoais de pagamento em seus celulares e evitem filas de caixa ao pagar escaneando o código de barras do produto na loja.