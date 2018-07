Mata Atlântica em hotel de luxo em SP Abre hoje para o público a exposição "Mata Atlântica, a Floresta que nos Une", uma parceria da WWF-Brasil com o Hotel InterContinental São Paulo. Com fotos de fauna e flora de expedições do WWF-Brasil na Mata Atlântica, a exposição fica no Saguão das Artes do hotel até domingo. As obras são de autoria do fotógrafo e geólogo Adriano Gambarini, da National Geographic Brasil, autor de livros de arte e integrante de projetos de estudos ambientais para o WWF-Brasil. O projeto é parte das ações da Responsible Business Week, a semana de atividades de responsabilidade socioambiental da rede hoteleira.