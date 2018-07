Mata atlântica pode ter 150 mil km² restaurados

Um grupo técnico desenhou um mapa com as regiões onde pode ocorrer a restauração. Solos com pouco potencial agrícola ou às margens de rios receberam prioridade, pois presume-se que não será difícil convencer agricultores e pecuaristas a reflorestar tais áreas. ?Temos solos de baixa produtividade que geram apenas R$ 200 por hectare?, explica Ricardo Ribeiro Rodrigues, pesquisador do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal (Lerf) da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq-USP) e um dos responsáveis pelo estudo. ?Com manejo adequado, seria possível obter R$ 1.500 por hectare de floresta restaurada.?

Miguel Calmon, coordenador-geral do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, afirma que a iniciativa não apontará infratores do Código Florestal, que desmataram além do permitido. ?Não queremos uma caça às bruxas?, diz Calmon. ?Queremos mostrar que vale a pena para o agricultor recuperar a mata.? Um livro organizado por pesquisadores do Lerf reúne o conhecimento necessário para restaurar a mata. Calmon explica que o financiamento das iniciativas não virá de filantropia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.