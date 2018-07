Matador de taxistas é condenado a mais 47 anos de prisão

Os assassinatos foram cometidos no final de março de 2013. No dia 28 as vítimas foram três taxistas de Santana do Livramento. No dia 30 três de Porto Alegre. O jovem foi acusado de usar sempre o mesmo roteiro. Ele sentava no banco de trás, disparava contra o motorista e depois recolhia dinheiro e celular. Em depoimento à polícia, Luan disse que precisava levantar dinheiro para pagar o aluguel do apartamento em Porto Alegre. A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça contra o sentença pelos três assassinatos da capital e pode recorrer contra as duas condenações de primeiro grau em Santana do Livramento. Luan está preso desde abril do ano passado.