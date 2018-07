Matas de Sorocaba estão fragmentadas Apenas 16,68% do território de Sorocaba, a 92 km de São Paulo, tem cobertura vegetal e 62% dos fragmentos com mata são menores que 1 hectare. É o que mostra a pesquisa Análise Espacial de Remanescentes Florestais como Subsídio para o Estabelecimento de Unidades de Conservação, da UFSCar. Embora 19% do território seja formado por áreas de proteção ambiental (APAs), apenas 45% delas possuem cobertura florestal. O estudo comprovou alto grau de fragmentação de hábitat. Foi encontrada uma única área com mais de 300 hectares de mata no município todo. / KARINA NINNI e JOSÉ MARIA TOMAZELA, COM AGÊNCIAS