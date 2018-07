Matas tropicais têm mais carbono que o estimado, diz levantamento

Usando sensoriamento remoto e dados de campo, os cientistas da Woods Hole Research Center (WHRC), da Universidade de Boston e da Universidade de Maryland, produziram o primeiro mapa wall-to-wall (com resolução espacial de 500 m x 500 m) de armazenamento de carbono das florestas, moitas e savanas nos trópicos da América do Sul, África e Ásia.

O desmatamento tropical é considerado uma das principais fontes dos gases-estufa que liberam 1,1 bilhão de toneladas de carbono para a atmosfera por ano. "Pela primeira vez, fomos capazes de derivar estimativas precisas das densidades de carbono em ambientes tropicais usando as observações do satélite Lidar em lugares que nunca foram alcançados", disse Alessandro Baccini, cientista assistente no WHRC.

"É como ter um inventário florestal consistente e muito denso", reforça.