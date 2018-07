Matéria-prima para vacina contra gripe chega ao Brasil A matéria-prima para a produção de vacinas contra a gripe suína - composta por vírus inativos da doença - já encontra-se no Aeroporto de Guarulhos aguardando a liberação da Alfândega. Amanhã o material será encaminhado à Fundação Butantan, onde será recebido pelo presidente da entidade, Isaías Raw. Segundo a assessoria da fundação, a reprodução do vírus e os testes que resultarão na vacina começarão em outubro, com a inauguração da fábrica de Influenza no complexo da Fundação Butantan.