Matéria-prima reciclada na fabricação de aço

Vinte por cento das latinhas de alumínio que circulam no País serão consumidas pela siderúrgica Usiminas para fabricar aço. O alumínio é comumente utilizado na indústria do aço como um oxidante. O objetivo da empresa é substituir a matéria-prima virgem pelo alumínio reciclado. A Usiminas prevê utilizar cerca de 2 bilhões de latinhas ao ano nas fábricas de Ipatinga (MG) e Cubatão (SP). Com a substituição, espera fazer uma economia anual de R$ 6 milhões. O Brasil é o País que mais recicla latas de alumínio no mundo (91,5% do total).