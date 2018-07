Materia sem titulo O diretor do Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica (Decea), brigadeiro Ramon Borges Cardoso, confirmou hoje o surgimento de destroços da aeronave do voo 447 em quatro novos pontos no Oceano Atlântico, a uma distância média de 700 quilômetros da ilha de Fernando de Noronha. A descoberta foi feita durante a madrugada, com o auxílio de um avião equipado com radar. De acordo com o militar, os objetos - que aparentemente tem partes metálicas e não metálicas nas cores amarela, branca e marrom - podem fazer parte da área interna do avião.