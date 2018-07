Matéria sobre saúde ganha prêmio Pulitzer

A equipe de jornalistas do Milwaukee Journal Sentinel venceu o prêmio Pulitzer, o mais conhecido prêmio na área de imprensa dos Estados Unidos. A reportagem do jornal americano premiado relatou as tentativas de um grupo de médicos para salvar Nicholas Volker, um garoto de 5 anos, de uma doença rara nos intestinos, com base no sequenciamento de seu DNA. A reportagem, multimídia, contou a história usando textos, fotos, gráficos e vídeos.