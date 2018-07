Matérias-primas pressionam custos das indústrias

Depois de nove meses consecutivos de queda, os preços dos produtos industriais no atacado voltaram a subir em setembro, enquanto os índices de inflação ao consumidor ainda continuam bem comportados. As pressões de custos na indústria refletem a recuperação da atividade econômica e atingem os setores mais distintos da produção. Há aumentos de preços do aço à celulose, passando pelas resinas plásticas, farelo de soja e até matérias-primas usadas para a fabricação de fertilizantes, como a amônia.

"Nunca na história do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), o IPA (Índice de Preços por Atacado) industrial teve um período tão longo de deflações seguidas", afirma o coordenador de Análises Econômicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros. Entre dezembro de 2008 e agosto deste ano, o IPA-M industrial acumulou queda de 5,86%. Mas, neste mês, o quadro mudou. De acordo com a segunda prévia do IGP-M, os preços industriais no atacado subiram 0,63% em setembro. Na terça-feira, dia 29, será divulgado o IPA-M industrial fechado do mês, que não deve ser diferente do da segunda prévia de setembro.

Dos 331produtos que compõem o IPA-M industrial, 122 tiveram aumento de preço na segunda prévia do indicador em setembro, ante 79 produtos com alta em agosto. O total de insumos industriais que tiveram os preços majorados no atacado em setembro respondeu por quase metade (46,5%) do total do Índice de Preços por Atacado (IPA). Em agosto, os 79 produtos que tinham tido alta de preço representaram 26% do IPA total. "Houve, de um mês para outro, um espalhamento de reajustes de preços pela cadeia de produção industrial. Os aumentos não são isolados", observa Quadros.

Entre os produtos que refletem essa inversão de tendência, de queda para alta de preços, está, por exemplo, o ferro gusa. O preço do produto, usado para a produção de aço, tinha caído 0,72% no atacado em agosto e subiu 3,33% em setembro. Mas em 12 meses até setembro, acumula perda de 47,53%.

A celulose é outra matéria-prima com a cotação em alta no atacado. Ela subiu 7,7% em setembro, depois de recuar 3,32% em agosto e acumular deflação de 22,87% em 12 meses até setembro. A história se repete no farelo de soja, com aumento de 1,21% no preço do atacado em setembro, no vergalhão de cobre (9,5%), no alumínio (2,5%), na chapa de aço(6,49%) e na amônia (19,68%), por exemplo.

Esse movimento de alta dos preços industriais já provoca embates na indústria. Os fabricantes de autopeças, por exemplo, se queixam publicamente do reajuste do aço na faixa de 10% a 12% e pressionam para redução do imposto de importação sobre o produto a fim de desarmar os aumentos. Na semana passada, o governo já considerou a possibilidade.

Mas não são só as autopeças que se queixam da alta de preços das matérias-primas. A Vitopel, maior fabricante de embalagens plásticas flexíveis, recebeu nos últimos dois meses pedidos de reajuste de preço de 20% para todas as resinas plásticas. "Aceitamos uma boa parte do aumento e negociamos o parcelamento", afirma o presidente da empresa, José Ricardo Roriz Coelho. Segundo ele, o aumento de custo está sendo repassado para os clientes.

Patricio Mendizabal, presidente da Mabe, que detém as marcas de eletrodomésticos GE, Dako, Bosh, Continental e Mabe, confirma as pressões por aumentos de preços. "Já estamos recebendo pedidos de aumento por parte de fornecedores de metais e aço", diz.

Além dos metais e das resinas plásticas usadas para produzir embalagens flexíveis para a indústria de alimentos e bebidas, há pressões por reajustes também nas resinas plásticas empregadas na produção de gabinetes de eletrodomésticos e eletroportáteis. "A Quattor e a Braskem (fabricantes de resinas plásticas) aumentaram em 15% o preço do polipropileno nos últimos dois meses. E sinalizaram outro reajuste de 10% para outubro", diz uma fonte que prefere não ser identificada. Procurada pelo Estado, a Quattor informa que não comenta o assunto e a Braskem não retornou a ligação.

PREOCUPAÇÃO

Para o economista-chefe da LCA Consultores, Braulio Borges, o movimento de alta de preços de matérias-primas industriais é "natural". "Nada cai para sempre." Com a recuperação da atividade industrial e o maior uso da capacidade instalada das fábricas, em algum momento, os preços teriam essa virada. Ele destaca que o repasse das pressões de custos para os preços ao consumidor vai depender do comportamento do câmbio e das commodities no mercado internacional. "As commodities não devem disparar porque a recuperação da Europa dos EUA e do Japão ainda é lenta." Borges acrescenta a esse cenário favorável a previsão de estabilidade para o câmbio.

Para Quadros, da FGV, a mudança de rota do IPA industrial não é motivo de preocupação. "Trata-se de uma recuperação de preços após um período de recessão. É um processo lento." Ele acrescenta que, apesar dos reajustes recentes, os produtos que estão tendo alta de preços acumulam queda em 12 meses. Isso indica que os aumentos devem continuar porque os produtores dessas matérias-primas vão se esforçar para recompor o que perderam com a crise.