Maternidade aborda alisamento infantil e é acusada de racismo

Além do entrave à presença das doulas, o Hospital e Maternidade Santa Joana causou ontem revolta também entre comunidades negras e nas redes sociais por suspeita de racismo.

A origem das críticas foi um texto publicado no blog do hospital no dia 16. Sob o título "Minha filha tem o cabelo muito crespo. A partir de qual idade posso alisá-lo?", abordava o que fazer em relação às "muitas crianças (que) nascem com os cabelos crespos ou rebeldes demais".

Lembrando que muitas mães recorrem ao alisamento "para deixarem as crianças mais bonitas", o texto sugeria que não se use formol de jeito nenhum e que "há opções de escovas que podem ser feitas nas meninas de pouca idade sem causar danos".

O advogado Sílvio Luiz de Almeida, presidente do Instituto Luiz Gama, que atua na defesa de negros, minorias e direitos humanos, classificou como racismo. "É a forma sutil com que o racismo aparece, não nas intenções, mas na prática", disse. "É não reconhecer uma característica que é natural dos afrodescendentes, considerando o cabelo como algo indesejado, inferior. Eles podem até dizer que só estão respondendo a uma pergunta, mas estão reproduzindo práticas racistas."

No Twitter, os internautas foram da bronca à ironia. "Alô, Hospital e Maternidade Santa Joana, tirem logo esse post do ar e retratem-se!", escreveu @flahqueiroz. "Eu nasci no Santa Joana e naquela época era ok bebê ter cabelo ruim", contou @tuttyupie. "Minha filha tem nariz de batatinha, a partir de qual idade a rinoplastia é recomendada?", brincou @por_toutatis, que também mandou: "Agende uma cesárea e ganhe uma progressiva".

O texto fez um casal negro desistir de ter o filho na maternidade. Ederson Manoel e Daiana Alencar da Silva, grávida de seis meses, haviam visitado o Santa Joana para avaliar a possibilidade de ela dar à luz lá. Por algum motivo, o nome dele foi marcado no post "Cabelinho crespo! Incentivar ou alisar?" que o hospital pôs no Facebook.

"Fiquei completamente incomodado com isso. O que eles estão dizendo é: 'Tenha vergonha do seu cabelo crespo'", queixou-se Manoel, que disse não querer mais ter nenhum relacionamento com o hospital.

Daiana disse que não sabia se era por preconceito, mas que, para ela, era claro que o hospital estava "se mostrando favorável a que as mães façam o alisamento nas crianças e mascarem sua identidade, mudem sua imagem original". E complementou: "Eles sugeriram até o produto. O hospital pecou ao fazer essa colocação".

Justificativa. Após receber mais de 340 comentários no post no Facebook e mais de 300 compartilhamentos com críticas, o hospital se manifestou. Em nota, disse que "não foi de sua intenção ofender qualquer pessoa" e que a finalidade foi "puramente informativa, com o intuito de orientar as mães no que diz respeito à utilização de produtos químicos em crianças, de acordo com as normas da Anvisa".

Disse ainda que "lamenta que tenha causado tal aborrecimento a seus seguidores nas redes sociais" e "que não é adepta a nenhuma forma de preconceito ou racismo". Por fim, informou que "em respeito aos seus pacientes e leitores que se sentiram desconfortáveis com essa publicação removeu o texto de suas redes sociais e pede desculpas pelo mal-entendido."