Maternidades de SP limitam acesso de doulas em partos O Hospital e Maternidade Santa Joana e a Maternidade Pro Matre, ambas do Grupo Santa Joana, em São Paulo, limitaram o número de acompanhantes da gestante durante o parto para apenas uma pessoa. Na prática, a medida, que passou a valer a partir de 21 de janeiro, restringiu o acesso das doulas ao hospital. Doulas são profissionais que acompanham as gestantes antes, durante e depois do parto, oferecendo suporte emocional às mães.