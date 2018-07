Matilhas grandes têm lobos preguiçosos Uma matilha de lobos em geral é vista como modelo de caça em conjunto, mas nem todos os lobos-cinzentos (Canis lupus) trabalham juntos para abater uma presa - alguns se aproveitam do trabalho alheio, diz estudo na revista Behavioral Ecology. Em pesquisa feita no Parque Nacional Yellowstone, cientistas descobriram que a taxa de sucesso da matilha ao caçar não aumenta com o número de integrantes, mas se estabiliza a partir de quatro lobos. Isso indica que matilhas maiores incluem lobos "aproveitadores". / RENE PEREIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO, COM AGÊNCIAS