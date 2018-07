Mato Grosso do Sul registra 2.o caso gripe A em 2011 O Governo do Mato Grosso do Sul confirmou hoje o segundo caso de gripe A H1N1 no Estado, em 2011. O caso da criança de 11 anos, moradora de Campo Grande, começou a ser investigado na última terça-feira, 4, quando ela foi encaminhada por familiares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do bairro Coronel Antonino. Os exames realizados na amostra de material recolhido da criança pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) confirmaram a contaminação.