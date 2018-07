Mato Grosso dobra área plantada com soja em uma semana, mas atraso persiste

O trabalho, no entanto, continua bastante atrasado no maior produtor de soja do Brasil ante o ritmo de 2013, quando nesta mesma época 50,6 por cento da área já estava semeada.

O plantio de soja no Centro-Oeste ficou praticamente paralisado na primeira metade de outubro devido à falta de chuvas. As precipitações retornaram, ainda irregulares, no início desta semana, levando produtores em diversas regiões de Mato Grosso a retomarem as atividades.

"Ele voltaram a plantar, mas ainda com o 'pé alto no acelerador'. A chuva não está nada regular. Choveu localizado, esparso", disse o diretor técnico da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso (Aprosoja MT), Nery Ribas, que percorreu diversas regiões do Estado ao longo deste semana.

Em termos de área, os agricultores semearam soja em 950 mil hectares na semana entre 17 e 23 de outubro. O total supera toda a área plantada até então na temporada 2014/15, iniciada em meados de setembro.

Mesmo assim, o atraso ainda é muito grande. Ribas disse que à medida que as chuvas forem se estabilizando em Mato Grosso, os produtores deverão trabalhar intensamente para recuperar o tempo perdido.

"Vão trabalhar 18 horas, 24 horas por dia. Vão se adaptar", projetou ele, em comparação com jornadas de 10 a 12 horas de trabalho de plantio por dia em situações normais.

A Somar Meteorologia disse nesta sexta que áreas de instabilidade irão cobrir o centro e Norte do Brasil, provocando chuvas neste fim de semana. As regiões Sudeste e Centro-Oeste e parte do Nordeste terão pancadas até segunda-feira.

(Por Gustavo Bonato)