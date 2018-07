Mato Grosso inicia colheita de safra recorde de soja

O volume colhido até o momento, no entanto, ainda é pequeno, disseram à Reuters o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) e um diretor da Aprosoja-MT, entidade que reúne os produtores de soja.

O Mato Grosso tradicionalmente é um dos primeiros Estados a iniciar a colheita de soja no Brasil.

Pelas informações preliminares, o total colhido está dentro do registrado no mesmo período do ano passado. Não é possível estimar um percentual de colheita nesta fase inicial, segundo os representantes das entidades.

"Tem gente colhendo, muito pouca (colheita), mas já tem colheita. Dois amigos estão colhendo, mas não me falaram a produtividade, já que está muito no início", disse o presidente da Famato, Rui Prado, falando pelo celular em sua lavoura em Campo Novo do Parecis, na região central do Estado.

Prado disse estar preocupado com a falta de chuva nos últimos dias na região do Médio-Norte.

"Tem nuvem no céu, mas está chovendo pouco. Falei com amigo em Sorriso (principal município produtor de soja do Brasil), está ruim de chuva", afirmou ele, ponderando que a recente escassez de umidade não representa um problema para a safra.

"Não está indicando perda não, estamos acreditando que a safra vai ser boa", afirmou ele.

O Estado deverá colher uma safra recorde, segundo estimativa do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Pela previsão do órgão de análise de mercado da Famato, a produção de Mato Grosso atingirá 24,13 milhões de toneladas na safra 2012/13, crescimento de 13 por cento ante a temporada anterior.

"As primeiras notícias de áreas de colheita foram em 24 de dezembro. Nos primeiros dias de janeiro vai aumentar a colheita", disse o diretor da Aprosoja-MT na região leste Endrigo Dalcin, observando que na sua área o trabalho ainda não começou, até porque houve replantio das primeiras áreas plantadas em função do tempo seco.

Mas ele destacou que na Região Oeste e no Norte do Estado alguns produtores já estão colhendo. "Está praticamente o mesmo percentual de colheita do ano passado".

Considerando a estimativa do Imea e última previsão oficial da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a safra nacional, a Mato Grosso deverá responder por cerca de 30 por cento da colheita nacional.

A Conab estima a produção brasileira em um recorde de 82,6 milhões de toneladas. Na temporada passada (2011/12), o Brasil produziu 66,3 milhões de toneladas de soja, tendo sua colheita afetada por problemas climáticos, especialmente no Sul.

Na temporada atual, produtores ampliaram o plantio por conta dos altos preços no mercado internacional, após uma quebra de safra nos Estados Unidos, tradicionalmente os principais produtores globais de soja.