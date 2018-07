Mato Grosso recupera parte do atraso no plantio de soja; avança para 84% da área Produtores de soja de Mato Grosso aceleraram o plantio esta semana e recuperaram parte do atraso que vem sendo verificado nesta safra, com os trabalhos alcançando 84,1 por cento da área total prevista, informou nesta sexta-feira o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea).