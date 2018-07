Mato Grosso registra 2.814 novos casos de dengue em uma única semana

Desde o início de janeiro, Mato Grosso confirmou 13 mortes por causa da dengue. Outros oito estão sob investigação. Neste ano, o Estado já registrou 18.176 casos da doença, o que representa um crescimento de cerca de 630% na comparação com o mesmo período de 2009, quando as notificações ficaram em 2.883.

Ontem, o governo do Paraná divulgou a primeira morte por dengue hemorrágica no Estado em 2010, ocorrida em Londrina. O caso é visto com preocupação pelas autoridades sanitárias porque, no ano passado, o Estado teve uma redução de 10,34% no número de confirmação de dengue e não houve nenhuma morte. Há 3 mil casos suspeitos de dengue desde o início do ano no Paraná, com 530 confirmações. Em 2009 houve 893 registros.

No Rio Grande do Sul, a secretaria da Saúde recebeu a notificação de 184 casos de dengue no município de Ijuí e admite que o número pode subir para mil até o fim desta semana. O surto atual foi comprovado por sete exames laboratoriais.

Em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, agentes da Divisão de Controle de Vetores do município visitaram ontem seis imóveis na Vila Virgínia acompanhados por uma oficial de Justiça e da Polícia Militar. Os proprietários não haviam sido encontrados ou não deixaram que os agentes entrassem para avaliar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Em dois imóveis foram encontrados recipientes com água, mas sem larvas.

Ribeirão Preto já tem 1.688 casos de dengue neste ano, além de 2.449 suspeitos.FÁTIMA LESSA, ESPECIAL PARA O ESTADO, ELDER OGLIARI, EVANDRO FADEL E BRÁS HENRIQUE