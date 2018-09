Mato Grosso registra primeira morte por gripe suína A Secretaria de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) confirmou ontem a primeira morte no Estado causada pela gripe A (H1N1), conhecida como gripe suína. O paciente, de 47 anos, morreu no município de Ipiranga do Norte. Ele apresentou sintomas de febre alta por três dias e pneumonia. O órgão investigava até ontem 36 casos de pessoas infectadas com a gripe em diversas cidades.