Matrículas da segunda chamada do Sisu terminam na terça Termina nessa terça-feira (5) o prazo para os selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) realizarem suas matrículas em instituições de ensino superior. Os procedimentos para a matrícula devem ser verificados pelos selecionados com as instituições de ensino nas quais foram aprovados.