Matrículas nas universidades ocorrem nesta semana

Os convocados na primeira chamada da Fuvest devem efetuar suas matrículas hoje e amanhã nos locais e horários indicados pelo Manual do Candidato, que está disponível no site fuvest.br.

No sábado, a Fuvest divulga a lista de convocados para matrícula pela segunda chamada do vestibular. As matrículas desses novos alunos deve ocorrer na segunda-feira que vem, dia 21.

A Unicamp, que divulgou a segunda chamada do vestibular 2011 (comvest.unicamp.br) na semana passada, recebe os calouros para o período de matrículas na quarta-feira.

Os selecionados pela segunda chamada do ProUni devem comparecer às instituições até quinta-feira. A lista dos documentos que devem ser levados está disponível no endereço siteprouni.mec.gov.br.

A segunda chamada da Unesp sai na quarta-feira. A universidade convoca candidatos até a décima chamada, no dia 18 de abril.