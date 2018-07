Matt Damon viverá Robert F. Kennedy Matt Damon interpretará Robert F. Kennedy no filme baseado na biografia do ex-senador americano escrita por Evan Thomas, segundo informou a imprensa americana. De acordo com o site Deadline Hollywood, o filme terá direção de Gary Ross e roteiro de Steven Knight. O agente do ator disse que o projeto está em fase de desenvolvimento. Damon é candidato ao Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante, com o filme Invictus.