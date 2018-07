Mau tempo antecipa retorno de parte de turistas para SP

O trânsito passou a ficar intenso às 15 horas na Rodovia Rio-Santos, nos trechos que ligam Ubatuba a Caraguatatuba e São Sebastião a Caraguatatuba, além na dos Tamoios, que leva o litoral norte ao Vale do Paraíba (SP). Por volta das 17 horas, o percurso em toda a extensão era percorrido de duas horas e 30 minutos a três horas. A demora foi registrada por causa da grande quantidade de carros, chuva, neblina e alguns trechos em obras, que tornaram a pista lisa.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o movimento na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Campos do Jordão a Taubaté, começou a ficar intenso às 15 horas. Na Rio-Santos as Polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar (PM) registraram diversos acidentes, sem gravidade, por causa da chuva. Em São Sebastião, um automóvel derrapou e atingiu uma residência. O motorista feriu-se levemente.