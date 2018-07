Mau tempo cancela voos no aeroporto de Congonhas A chuva que atingiu a capital paulista causou cancelamento de decolagens e desvio de aterrissagens na noite de ontem, 26, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Dezenas de passageiros da TAM, até as 2h desta madrugada, ainda estavam no saguão do aeroporto à espera de assistência por parte da empresa aérea. Eles deveriam ter embarcado para várias cidades, entre elas Ribeirão Preto, Curitiba e Rio de Janeiro.