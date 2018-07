Mau tempo causa atrasos em aeroportos de SC e PR O mau tempo prejudicou as operações de pouso e decolagens nos aeroportos de Florianópolis, em Santa Catarina, e de Curitiba, no Paraná, na manhã de hoje. De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), o Aeroporto Internacional de Florianópolis ficou fechado das 4h20 às 8h50. Ao menos onze voos atrasaram mais de meia hora e dois foram cancelados. Já no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, dos 34 voos previstos, oito atrasaram e 11 foram suspensos. O terminal ficou fechado das 2h às 8h45 para decolagem e das 2h às 9h30 para pousos.