Mau tempo deixa Santos Dumont fechado por 1h15 O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, ficou fechado para pousos e decolagens das 6h às 7h15 da manhã desta terça-feira por causa do mau tempo e cinco aterrissagens tiveram que ser transferidas para o Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão. A operação foi retomada às 7h15 e o controle do tráfego é feito com o auxílio de instrumentos desde então.