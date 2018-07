Mau tempo dificulta transporte do papa à Aparecida

Segundo o tenente-coronel Alberto Correa, da assessoria de imprensa do Centro de Coordenação de Defesa de Área (CCDA) do Rio, caso o mau tempo continue, a maior probabilidade é que um avião decole do Rio de Janeiro e pouse em São José dos Campos, município próximo à Aparecida.

A agenda oficial do papa prevê que, a partir das 10h30 de quarta-feira, ele participe de uma missa na Basílica do Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O pontífice fará a homilia. A decolagem do helicóptero no heliponto da residência do Sumaré, onde ele está hospedado no Rio, está inicialmente prevista para as 8h15, com chegada ao heliporto do Santuário de Aparecida às 9h30.