Mau tempo em praia inglesa impede tradicional mergulho de Natal

Será fechada neste ano uma praia na cidade inglesa de Brighton onde tradicionalmente é realizado um mergulho no dia de Natal.

O motivo é a segurança. Preocupadas com as condições do tempo, as autoridades locais afirmaram que não é seguro nadar no local no momento.

Meteorologistas preveem ventos com velocidades entre 40 e 50 km por hora, marés de até 5,7 metros e correntes fortes.

No ano passado, um homem teve de ser resgatado após ser levado pela correnteza durante o mergulho.

Mesmo com o frio, mergulhos natalinos acontecem em vários pontos da Grã-Bretanha. Um exemplo é o tradicional pulo na lagoa Serpentine, no Hyde Park, em Londres.

Segurança

O Brighton Swimming Club - clube de natação da cidade praiana, situada no condado de Sussex - vem organizando o mergulho anual de Natal desde 1860.

Assistidos por moradores da cidade e desafiando o frio, dezenas de membros do clube se jogam anualmente na água gelada às 11 horas da manhã, horário local.

A prefeitura da cidade, no entanto, informou que as condições climáticas serão extremamente adversas neste Natal, tanto para novatos quanto para nadadores experientes.

Funcionários estarão no local às 8h30 da manhã para orientar o público e colocar sinais alertando sobre o fechamento da praia. A prefeitura informou, no entanto, que não há salva-vidas de plantão na praia durante o inverno.

"Dar um mergulho no mar no dia de Natal pode ser tentador, mas não vale a pena você se arriscar", disse a chefe da equipe que administra a orla de Brighton, Viki Miller.

"Você pode ser pego por uma corrente forte, e a temperatura do mar fica extremamente baixa nessa época do ano."

Mau tempo britânico

Outras partes da Grã-Bretanha estão sofrendo com o clima adverso. Há previsão de fortes chuvas na Inglaterra, na Escócia e no País de Gales, provocando interrupções nos serviços de trens.

A Agência Ambiental britânica emitiu avisos de 130 pontos onde há perigo de enchentes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.