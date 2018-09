Mau tempo faz Congonhas operar por instrumentos O mau tempo obrigou o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, a funcionar com o auxílio de instrumentos durante boa parte da manhã deste domingo, 2. Mas as operações não foram prejudicadas, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até o meio-dia, dos 51 vôos, apenas 1 partiu com atraso superior a 30 minutos e 3 foram cancelados. O Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, operou sem restrições e, da zero hora ao meio-dia, acumulou 9 atrasos e 1 cancelamento em 97 vôos. Os dados da Infraero também sugeriam situação normal nos aeroportos do Rio de Janeiro. No Santos Dumont, no centro da capital, os 11 vôos transcorreram sem problemas. O Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte, registrou atrasos em 4 dos 63 vôos programados, além de 5 cancelamentos. No Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, de 46 vôos, 5 atrasaram e somente 1 foi suspenso. Em todo o País, incluindo os dados citados acima, houve 35 atrasos em 594 vôos, o equivalente a 5,9% do total, e 20 cancelamentos (3,4%).