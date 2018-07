Mau tempo faz Congonhas operar por instrumentos

O mau tempo obrigava o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, a funcionar com o auxílio de instrumentos - quando o piloto necessita da ajuda de equipamentos para alinhar a aeronave com a pista - na manhã desta sexta, 2, feriado prolongado de ano-novo. No entanto, as operações não foram prejudicadas, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até as 8 horas, não houve atrasos. Dos 35 vôos, cinco foram cancelados, o equivalente a 14,3% do total. O Aeroportos de Guarulhos, na Grande São Paulo, operava sem restrições. Da 0 às 8 horas, dos 37 vôos, quatro atrasaram mais de 30 minutos (10,8%) e apenas um foi cancelado (2,7%). Em todo o País, a Infraero registrou 17 atrasos (4,4%) e 26 cancelamentos (6,8%) em 383 vôos.