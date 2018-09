Mau tempo faz Cumbica operar por instrumentos O Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, operava com o auxílio de instrumentos desde as 19 horas de hoje, em razão do mau tempo. Mas as operações não foram prejudicadas, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, funcionava sem restrições. Em Cumbica, da zero às 20 horas, dos 173 vôos programados, 25 atrasaram mais de 30 minutos, o equivalente a 14,5% do total, e outros três foram cancelados (1,7%). Já o terminal de Congonhas, até as 20 horas, acumulava 54 atrasos (25,1%) e cinco cancelamentos (2,3%) em 215 vôos. Em todo o País, incluindo os dados mencionados acima, a Infraero registrou atrasos em 239 dos 1.636 vôos, o correspondente a 14,6%, e 31 vôos cancelados (1,9%).