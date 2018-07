Mau tempo faz Santos Dumont fechar por duas horas

Na zona norte do Rio, o Aeroporto Internacional do Galeão opera por instrumentos para pousos e decolagens desde o início da manhã. Conforme a Infraero, da 0h até as 10h, dos 44 voos previstos, 14 tiveram de ser cancelados e nenhum teve atraso de mais de meia hora.

Já no Santos Dumont, dos 40 voos programados, 16 foram cancelados e outros cinco tiveram atraso superior à 30 minutos no mesmo período.

Segundo o Centro de Operações Rio, por causa de uma área de instabilidade, a cidade está em estágio de alerta desde a tarde do dia 7. De acordo com a previsão, o tempo permanece nublado na capital fluminense, com chuva fraca em alguns pontos durante o dia. A temperatura mínima estimada é de 16ºC e a máxima, 23ºC.