Mau tempo fecha aeroporto Santos Dumont

Com o aeroporto fechado, cinco pousos previstos para o Santos Dumont tiveram de ser desviados para o Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte do Rio. Dos 142 voos programados para o terminal aéreo do centro, 35 foram cancelados até as 19 horas e outros 23 tiveram atraso superior a 30 minutos.

O Galeão opera com auxílio de instrumentos, de acordo com a Infraero. Dos 132 voos previstos, 28 tiveram atrasos da 0 hora até as 19 horas e outros 22 foram cancelados.

Segundo o Centro de Operações Rio, uma área de instabilidade se aproxima da cidade, o que deve manter o tempo fechado, provocando chuva de moderada a forte em alguns pontos, nas próximas horas. A previsão é que o tempo permaneça chuvoso nesta sexta-feira.