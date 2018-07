Mau tempo fecha aeroporto Santos Dumont no Rio O Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio de Janeiro, está fechado para decolagens desde o fim da manhã de hoje, por conta do mau tempo. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), para pousos, o terminal aéreo funciona por meio de instrumentos. Apesar disso, um vôo da Ocean Air teve de ser transferido para o Aeroporto Tom Jobim (Galeão), que também opera, por causa da chuva e do nevoeiro, com o auxílio de instrumentos. Até as 16 horas, menos de dez vôos em cada um dos aeroportos fluminenses tiveram atrasos superiores a 30 minutos. No Tom Jobim, dos 111 dos vôos programados, cinco apresentaram atrasos e outros seis foram cancelados. Já no Santos Dumont, nove vôos tiveram atrasos e oito foram cancelados, dos 57 previstos.